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20:21, 5 февраля 2024Мир

Демократы заявили об исчезновении Украины без помощи США

Лидер демократов в Сенате Шумер: Украина может исчезнуть без помощи США
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Yuri Gripas / Reuters

Украина может исчезнуть без помощи от США. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По его словам, республиканцы не поддержат законопроект Сената США на цели национальной безопасности, частью которого является финансовая помощь Киеву, Израилю и выделение средств на охрану американских границ, поскольку будут ждать возвращения бывшего президента страны Дональда Трампа в Белый дом.

«Слишком многие республиканцы, включая спикера [Палаты представителей Майка] Джонсона [очень] боятся Дональда Трампа, который говорит, — давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года», — объяснил Шумер.

Демократ предупредил, что США сейчас находятся в «поворотной точке истории», поэтому за время ожидания Трампа ситуация на границе также можно значительно ухудшиться.

Ранее Трамп назвал «чудовищным» законопроект о выделении помощи Украине от США. Он подчеркнул, что только дурак или радикальный левый демократ проголосует за него.

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      Дарья Балацкая
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