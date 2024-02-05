Демократы заявили об исчезновении Украины без помощи США

Лидер демократов в Сенате Шумер: Украина может исчезнуть без помощи США

Украина может исчезнуть без помощи от США. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По его словам, республиканцы не поддержат законопроект Сената США на цели национальной безопасности, частью которого является финансовая помощь Киеву, Израилю и выделение средств на охрану американских границ, поскольку будут ждать возвращения бывшего президента страны Дональда Трампа в Белый дом.

«Слишком многие республиканцы, включая спикера [Палаты представителей Майка] Джонсона [очень] боятся Дональда Трампа, который говорит, — давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года», — объяснил Шумер.

Демократ предупредил, что США сейчас находятся в «поворотной точке истории», поэтому за время ожидания Трампа ситуация на границе также можно значительно ухудшиться.

Ранее Трамп назвал «чудовищным» законопроект о выделении помощи Украине от США. Он подчеркнул, что только дурак или радикальный левый демократ проголосует за него.