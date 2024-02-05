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19:25, 5 февраля 2024Силовые структуры

Суд в Петербурге признал невозможной депортацию человека без гражданства

В Петербурге суд отказал МВД в депортации человека без гражданства

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд признал невозможной депортацию человека без гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

Красносельский суд отказал региональному управлению МВД в депортации мужчины без гражданства в центр временного содержания иностранцев, отметив, что депортация апатрида — лица без гражданства— невозможна. ФСИН вынес распоряжение о нежелательном пребывании Андрея Павленко в России, позже в МВД приняли решение о его депортации, однако установить наличие у него причастности к гражданству другой страны, кроме России, не удалось.

Хотя сам Андрей Павленко сообщал, что родился в Грузии, Тбилиси не подтвердило эту информацию.

Ранее в Санкт-Петербурге 15 мигрантам, вступившим в российское гражданство, вручили повестки в военкомат.

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