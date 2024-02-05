Девушка рассмотрела купленные кроссовки Adidas и удивилась неожиданной детали

Блогерша Кенна (фамилия неизвестна) с никнеймом @virgo_.fairy рассмотрела купленные кроссовки бренда Adidas и удивилась неожиданной детали. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела с довольно большой скидкой обувь указанной марки розового цвета и с тремя фирменными черными полосками по бокам. При этом позже юзерша исследовала изделия более внимательно и обнаружила рядом с логотипом Adidas символ итальянского модного дома Gucci.

Автор ролика узнала, что приобрела кроссовки Adidas Gucci x Gazelle Pink Velvet из лимитированной коллекции, созданные в коллаборации двух упомянутых компаний. В настоящее время их можно найти на сайтах перепродаж. На одном из них стоимость товара достигает 1799 долларов. «Я была буквально ошеломлена. Возможно, это моя лучшая находка в этом году», — заявила блогерша.

В январе сообщалось, что блогерша Дарик (фамилия неизвестна) из США с никнеймом @abandonedexplosquad купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам. Она обнаружила внутри часы итальянского бренда Gucci, iPad, сумку Prada и кошелек Louis Vuitton.