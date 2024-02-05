Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
06:30, 5 февраля 2024Ценности

Девушка рассмотрела купленные кроссовки Adidas и удивилась неожиданной детали

Фото: Guccio Gucci

Блогерша Кенна (фамилия неизвестна) с никнеймом @virgo_.fairy рассмотрела купленные кроссовки бренда Adidas и удивилась неожиданной детали. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела с довольно большой скидкой обувь указанной марки розового цвета и с тремя фирменными черными полосками по бокам. При этом позже юзерша исследовала изделия более внимательно и обнаружила рядом с логотипом Adidas символ итальянского модного дома Gucci.

Автор ролика узнала, что приобрела кроссовки Adidas Gucci x Gazelle Pink Velvet из лимитированной коллекции, созданные в коллаборации двух упомянутых компаний. В настоящее время их можно найти на сайтах перепродаж. На одном из них стоимость товара достигает 1799 долларов. «Я была буквально ошеломлена. Возможно, это моя лучшая находка в этом году», — заявила блогерша.

В январе сообщалось, что блогерша Дарик (фамилия неизвестна) из США с никнеймом @abandonedexplosquad купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам. Она обнаружила внутри часы итальянского бренда Gucci, iPad, сумку Prada и кошелек Louis Vuitton.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Карелии разбился вертолет МЧС. Ми-8 ушел под лед Онежского озера, судьба экипажа неизвестна

      По факту крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбудили уголовное дело

      Москвичам пообещали январские морозы

      Директору артели в Красноярском крае дали 4 года колонии по делу о прорыве дамбы

      Россиянка побывала на Бали и описала остров фразой «в раю есть свои условия»

      Раскрыты подробности об экипаже упавшего в Онежское озеро Ми-8

      «Самый крутой в мире диктатор» победил на выборах

      В России призвали изъять из продажи корма для животных Hill's и Farminа

      Назван регион России с самыми грязными реками

      Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше