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15:25, 5 февраля 2024Ценности

Дизайнер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе

Дизайнер Наз Маер назвал пуловеры в стиле old money вечно модными в гардеробе

Фото: Joylynn Goh / Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в трендах все еще преобладают сумки-портфели и пуловеры в стиле old money (эстетика потомственных богачей — прим. «Ленты.ру»). При этом второе изделие, как правило, должно быть изготовлено из качественного кашемира, тонкой шерсти или плотного трикотажа.

Кроме того, долго не утратят актуальности приталенные пальто. «Это прекрасный вариант для весеннего и осеннего образа. Сегодня пальто выигрышно смотрится как с брюками и юбками, так и с джинсами и даже спортивными костюмами», — отметил специалист.

В заключение собеседник издания выделил серьги-пусеты, классические наручные часы и лаконичный браслет. Данные ювелирные изделия всегда будут преобладать в моде, считает Маер. Также их легко сочетать не только с деловыми образами, но и с повседневными.

Ранее Маер назвал россиянам самые бесполезные вещи. Так, специалист посоветовал при обновлении гардероба не покупать брюки карго.

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      Мария Винар
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