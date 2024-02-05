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13:30, 5 февраля 2024Ценности

Россиянам назвали самые бесполезные вещи в гардеробе

Дизайнер Наз Маер назвал брюки карго самой бесполезной вещью в гардеробе

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам самые бесполезные вещи. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалист посоветовал при обновлении гардероба не покупать брюки-карго. «Их носит каждый представитель поколения Z, и из-за этого они уже не кажутся такими свежими и интересными, как полтора года назад», — пояснил он.

Кроме того, стоит отказаться от шарфов-хомутов, джинсовых юбок-макси и обуви на массивной платформе. Так, Маер предположил в качестве альтернативных вариантов длинный шарф из шерсти или кашемира, юбку-колонну, сапоги на шпильках и ботинки на тонкой подошве.

Среди прочего рекомендуется не обращать внимание на микросумки и длинные ожерелья с кисточками. Вместо них лучше присмотреться к вместительным сумкам-хобо и классическим ювелирным изделиям из золота и серебра.

В заключение собеседник издания отметил джинсы с разрезами на штанинах. «В новом сезоне их сместили расклешенные модели длиной до щиколотки. Если вы не любите клеш, в тренде остаются модели с прямыми штанинами», — уточнил он.

В январе дизайнер Наз Маер назвал россиянам трендовую одежду на 2024 год. Так, актуальными окажутся наряды, вдохновленные стилями прошлых лет, например гранжем 1990-х годов или богемной атмосферой 1970-х годов.

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      Мария Винар
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