Егор Крид удивил фанатов неожиданной сменой имиджа

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) удивил фанатов неожиданной сменой имиджа. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнитель поделился серией снимков, на которых он снял себя в зеркало. На первом фото он предстал с длинными волосами. При этом на заднем фоне запечатлен парикмахер, который держит в руках ножницы. На последующих кадрах артист продемонстрировал новую стрижку. Видно, что Крид решил отказаться от длинных волос.

Поклонники оценили преображение Крида в комментариях под постом, который набрал более 135 тысяч лайков. «Еще одно доказательство того, что ему идут все прически», «Тот человек, которому все к лицу», «Помолодел», «Пора в Голливуде сниматься!», «Старый Егор вернулся», — писали они.

В ноябре 2023 года английский певец Гарри Стайл кардинально сменил имидж и расстроил фанатов. Тогда в сети распространились снимки с концерта музыкальной группы U2. На размещенных кадрах было видно, что знаменитость побрился налысо.