ЕК отказалась добавлять новые запреты на импорт из РФ в пакет санкций

Reuters: ЕК не будет включать новые запреты на импорт из РФ в 13-й пакет санкций

Следующий 13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России не будет включать новые запреты на импорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Как стало известно, Еврокомиссия (ЕК) планирует принять новый пакет санкций как можно быстрее, в связи с чем намерена отказаться от дополнительных споров из-за новых возможных пунктов запрета импорта из РФ.

В то же время источники агентства заявляют, что в дальнейшем ЕК предложит 14-й пакет санкций, в котором введут новые запреты, касающиеся импорта из России.

Обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций в Евросоюзе начали в середине января. В новый пакет ограничений могут войти персональные санкции, дополнительные торговые ограничения и меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.