Россиянка продала квартиру участнику СВО и осталась без денег

E1.RU: екатеринбурженка продала квартиру военному и осталась без денег после ДТП

Жительница Екатеринбурга продала квартиру участнику спецоперации (СВО). Дорожное происшествие оставило бывшую хозяйку жилья без денег, передает портал E1.RU.

Сделка по продаже недвижимости была практически завершена. Однако, направляясь вместе с риелтором в банк, военный попал в аварию. На его автомобиль со встречной полосы вылетел автобус с лопнувшим колесом. Мужчина не выжил.

Как выяснилось из документов, право собственности к моменту ДТП уже перешло покупателю. Средства от продажи квартиры прежняя владелица получить не успела. Оплата задержалась из-за тонкостей оформления военной ипотеки, на которой настаивал мужчина. В отличие от других видов льготного кредитования, по военной ипотеке нельзя рассчитываться через аккредитив. Платежный документ должен быть подписан лично покупателем, после чего средства будут зачислены на счет продавца.

По закону в случае отсутствия оплаты женщина имеет право расторгнуть сделку. Для признания ее недействительной необходимо подать заявление в суд. В то же время передать деньги за квартиру могут и родственники покупателя. Проблема в том, что продавец не готова ждать, пока они вступят в наследство.

После аварии возбуждены два уголовных дела. Задержаны водитель и владелец автобуса.

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