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16:43, 5 февраля 2024Среда обитания

Россиянка продала квартиру участнику СВО и осталась без денег

E1.RU: екатеринбурженка продала квартиру военному и осталась без денег после ДТП

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Екатеринбурга продала квартиру участнику спецоперации (СВО). Дорожное происшествие оставило бывшую хозяйку жилья без денег, передает портал E1.RU.

Сделка по продаже недвижимости была практически завершена. Однако, направляясь вместе с риелтором в банк, военный попал в аварию. На его автомобиль со встречной полосы вылетел автобус с лопнувшим колесом. Мужчина не выжил.

Как выяснилось из документов, право собственности к моменту ДТП уже перешло покупателю. Средства от продажи квартиры прежняя владелица получить не успела. Оплата задержалась из-за тонкостей оформления военной ипотеки, на которой настаивал мужчина. В отличие от других видов льготного кредитования, по военной ипотеке нельзя рассчитываться через аккредитив. Платежный документ должен быть подписан лично покупателем, после чего средства будут зачислены на счет продавца.

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По закону в случае отсутствия оплаты женщина имеет право расторгнуть сделку. Для признания ее недействительной необходимо подать заявление в суд. В то же время передать деньги за квартиру могут и родственники покупателя. Проблема в том, что продавец не готова ждать, пока они вступят в наследство.

После аварии возбуждены два уголовных дела. Задержаны водитель и владелец автобуса.

Ранее житель подмосковного Одинцово предложил знакомой помочь с ремонтом. Взяв с девушки почти миллион рублей, мошенник скрылся.

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      Виктория Клабукова
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