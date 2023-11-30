Мужчина предложил знакомой помочь с ремонтом за миллион и убежал с деньгами

В Подмосковье мужчина взял 962 тысячи рублей на ремонт и исчез

Житель подмосковного Одинцова уговорил знакомую дать ему 962 тысячи рублей на помощь с ремонтом и исчез. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Беглеца уже задержали. Выяснилось, что 31-летний мужчина предложил своей 33-летней знакомой помочь купить строительные материалы и провести ремонт в квартире, но скрылся, получив деньги. Женщина обратилась в полицию. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о мошенничестве, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в городе Корсаков Сахалинской области в краже жилья у пенсионерки заподозрили капитана юстиции. Сообщалось, что в 2022 году следовательница узнала о квартире стоимостью семь миллионов рублей, которой владеет 73-летняя горожанка. В краже женщине помогал знакомый — он оформил с пенсионеркой договор купли-продажи и получить право собственности на квартиру. Женщина осталась без крыши над головой, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.