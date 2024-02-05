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19:54, 5 февраля 2024Силовые структуры

Экс-судья испугалась возбуждения уголовного дела и перевела мошенникам миллионы

В Омске экс-судья перевела аферистам 6,5 млн руб., испугавшись возбуждения дела

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Омска, ранее работавшая судьей, перевела 6,5 миллиона рублей мошенникам, выдававшим себя за председателя суда, сотрудников правоохранительных органов и Центробанка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Как сообщило ведомство, накануне в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов установили, что потерпевшая получила сообщение от якобы председателя суда в одном из мессенджеров о том, что с ней хотят пообщаться силовики. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил о денежных переводах со счета женщины на Украину и возбуждении в отношении нее уголовного дела. Далее экс-судье поступил звонок от «следователя», который заверил, что на самом деле произошла утечка персональных данных и все денежные средства необходимо перевести на якобы безопасный счет.

После звонка от «представителя Центробанка» женщина поверила аферистам и сделала шесть денежных переводов на общую сумму 6,5 миллиона рублей в течение нескольких дней. Когда звонившие попросили пенсионерку взять кредит на 10 миллионов рублей, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее силовики из Подмосковья пресекли деятельность мошеннического кол-центра по подбору сиделок, вымогавшего деньги у россиян, и задержали девять его участников.

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      Олеся Мицкевич
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