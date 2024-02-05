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14:05, 5 февраля 2024Силовые структуры

Мошенники вымогали деньги у россиян с помощью объявлений по подбору сиделок

В Подмосковье задержали мошенников, вымогавших деньги под видом подбора сиделок

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Полицейские Московской области пресекли деятельность мошеннического колл-центра по подбору сиделок, вымогавшего деньги у россиян, и задержали девять его участников из различных регионов страны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе проведения обысков в офисах были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанные, в числе которых трое женщин и шестеро мужчин, помещены под стражу.

Предварительно установлено, что злоумышленники размещали в интернете объявления по подбору квалифицированных сиделок для людей, нуждающихся в постоянном уходе. После этого они перезванивали оставившим заявки гражданам и предлагали им пообщаться по видео с подобранными кандидатами, направляя договоры и реквизиты счета для оплаты. После получения денег мошенники переставали выходить на связь.

Ранее трое жителей Подольска под видом полицейских заставили иностранного студента заплатить штраф в размере 13 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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