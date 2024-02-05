Эпидемиолог назвала правила мытья рук в сезон ОРВИ

Эпидемиолог Ненастина: для защиты от ОРВИ мыть руки нужно только с мылом

Мыть руки так, чтобы уничтожить максимальное количество микробов и защитить себя от ОРВИ, нужно только с мылом, рассказала эпидемиолог Видновской КБ Минздрава МО Ольга Ненастина. Правила гигиены в сезон ОРВИ она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Ненастиной, для этих целей подойдет любое мыло. «Мыть руки правильно, значит, обязательно использовать мыло. Любое — кусковое или жидкое, растирая мыльный состав не менее 20 секунд, потом промыть руки под проточной водой для уничтожения максимального количества микробов», — объяснила Ненастина.

Во время намыливания, продолжила она, необходимо переплетать пальцы, растирать ладони, соединять их в замок, чтобы покрыть максимальную площадь кожи вспененным средством. Однако мытье рук не заменит обработку кожным антисептиком, добавила эпидемиолог.

Ранее генеральный иммунолог Николай Крючков предупредил о росте заболеваемости ОРВИ в феврале.