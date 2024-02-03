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06:31, 3 февраля 2024Россия

Россиян предупредили о росте заражений тремя болезнями

Иммунолог Крючков: в середине февраля будет вспышка ОРВИ, гриппа и ковида

Фото: Bermix Studio / Unsplash

В середине февраля россиян ждет вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Если говорить про грипп и ОРВИ, этот сезон протекает не хуже, чем прошлогодний. Скорее всего, даже суммарно [заболевших] будет поменьше, чем в прошлом сезоне, но это значительно выше, чем те уровни, которые мы видели в пандемию. Особо факторов, которые бы заметно изменили динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ, я не вижу. Думаю, во второй половине февраля будут пики, а дальше будет спад довольно заметный, фактически в конце апреля это все дело практически полностью спадет. Заболеваемость останется, но она будет очень небольшой», — сказал он.

Что касается коронавирусной инфекции, там пики будут, скорее всего, во второй половине февраля, но там будет гораздо более затяжное снижение заболеваемости. Там снижение будет не до уровня ОРВИ и гриппа, там будут довольно значимые уровни

Николай Крючковиммунолог

В середине января Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в стране. В ведомстве объяснили, что случаи заражения связаны с доминирующим омикрон-штаммом.

Кроме того, там отметили, что стало больше госпитализаций с ОРВИ и гриппом. По словам главы ведомства Анны Поповой, их число выросло на 40 процентов. Она также подчеркнула, что коронавирус уступил место гриппу и респираторным вирусам.

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