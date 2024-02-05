Найден новый недостаток электромобилей

CSD: шины на электрокарах приходят в негодность быстрее, чем на машинах с ДВС

Пользователи электромобилей пожаловались на короткий срок службы шин. Об этом сообщает издание Cowboy State Daily (CSD).

Журналисты заметили жалобы владельцев электромобилей, которые назвали новый недостаток машин с электрическим двигателем. По их словам, шины на их автомобилях приходили в негодность быстрее, чем на машинах с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

По данным CSD, пробег некоторых шин на электрокарах составляет от 11 до 16 тысяч километров, тогда как владельцы бензиновых и дизельных автомобилей меняют резину спустя 80-120 тысяч километров пробега.

Проблему подтвердили сотрудники ряда станций технического обслуживания штата Вайоминг (США). По их словам, проблема заключается в большом весе батареи электрокара, из-за чего нагрузка на колеса и шины возрастает. «Мы даже начали продавать шины, специально разработанные для электромобилей», — отметил менеджер шинного центра Les Schwab Алекс Гайворонски.

Журналист TheWeekendDrive.com Винс Бодифорд подтвердил, что шины изнашиваются быстрее из-за большого веса электрокара. Также на повышенный износ влияет высокий крутящий момент. Кроме того, износ ускоряется, если электромобиль эксплуатируется при тяжелых климатических условиях — например, на жаре или аномальном холоде.

Ранее первые владельцы нового электропикапа Tesla Cybertruck раскритиковали автомобиль. По их словам, стальной кузов машины требует тщательного ухода, а реальные показатели запаса хода расходятся с заявленными.