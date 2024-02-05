Украина начала продавать электроэнергию в Европу из-за роста генерации

Минэнерго Украины сообщило о возобновлении продажи энергии в Молдавию и Польшу

Рост генерации электроэнергии позволяет Украине возобновить продажи в Европу, которые были остановлены после начала боевых действий на территории страны в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство энергетики республики.

Излишки энергии уже были поставлены в Польшу, на текущие сутки также запланирован экспорт в Молдавию. Нарастить рост позволило завершение ремонтов на энергоблоках. В резерве остаются еще 10 единиц генерирующего оборудования.

О возможности возобновления экспорта в январе говорил глава ведомства Герман Галущенко. В качестве сроков он указывал весну этого года, но, по всей видимости, ремонты и восстановление инфраструктуры шли с опережением графика.

Также министр ранее анонсировал начало строительства сразу четырех новых энергоблоков Хмельницкой АЭС летом или осенью этого года. Они позволят республике восстановить статус крупного экспортера энергии, утерянный после утраты контроля над Запорожской АЭС.

На строительство третьего блока Хмельницкой АЭС Галущенко отводит 2,5 года, остальные потребуют больше времени. Работы еще должна разрешить Верховная Рада.