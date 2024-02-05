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10:24, 5 февраля 2024Культура

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером кинопроката в России и СНГ

Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина собрал 406 миллионов рублей за выходные

Кадр: фильм «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Отмечается, что за прошедшие выходные картина собрала 406 миллионов рублей. На втором месте оказался фильм «Конец Славы», собравший 128,7 миллиона рублей. На третьем — «Бременские музыканты» с выручкой 71,7 миллиона рублей.

Ранее участники общественного движения «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против режиссера Михаила Локшина. Общественники объяснили, что поводом для призывов привлечь кинематографиста к уголовной ответственности стали его высказывания в 2022 году.

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