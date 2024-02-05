Глава Emirates указал на стремительное падение качества самолетов Boeing

Глава Emirates Кларк раскритиковал Boeing за сильное снижение качества самолетов

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк в интервью Financial Times (FT) выразил обеспокоенность прогрессирующим снижением стандартов компании Boeing.

Он указал на значительное ухудшение качества самолетов, приведя в пример случай, когда во время полета у Boeing 737 MAX оторвался люк аварийного выхода.

Кларк сообщил, что он впервые планирует отправить своих инженеров наблюдать за производственными линиями Boeing, подчеркнув, что прежде «это не было бы санкционировано». По его словам, у компании остался последний шанс для исправления ошибок.

Ранее сообщалось, что федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с оторвавшимся в полете люком.