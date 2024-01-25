В США ограничили производство Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines, у которого в полете оторвался люк. Об этом сказано в заявлении администратора FAA Майка Уитакера.

«Позвольте внести ясность: Boeing не вернется к обычной работе, — уточнил представитель ведомства. — Мы не согласимся ни с каким запросом компании о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX».

Вместе с тем авиационное агентство утвердило процесс тщательной проверки и технического обслуживания 171 самолета 737 MAX 9, которые временно вывели из эксплуатации. Уточняется, что после завершения всех процедур по контролю безопасности использование воздушных судов можно будет возобновить.

В начале января у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете разгерметизировался салон и оторвалась часть фюзеляжа. Выяснилось, что проблема была в плохо закрепленных болтах. После этого FAA начала инспекцию, которая затронула 171 лайнер этой модели.