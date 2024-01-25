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09:21, 25 января 2024Путешествия

В США ограничили производство Boeing 737 MAX

Управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing 737 MAX

Фото: Jason Redmond / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines, у которого в полете оторвался люк. Об этом сказано в заявлении администратора FAA Майка Уитакера.

«Позвольте внести ясность: Boeing не вернется к обычной работе, — уточнил представитель ведомства. — Мы не согласимся ни с каким запросом компании о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX».

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Вместе с тем авиационное агентство утвердило процесс тщательной проверки и технического обслуживания 171 самолета 737 MAX 9, которые временно вывели из эксплуатации. Уточняется, что после завершения всех процедур по контролю безопасности использование воздушных судов можно будет возобновить.

В начале января у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в полете разгерметизировался салон и оторвалась часть фюзеляжа. Выяснилось, что проблема была в плохо закрепленных болтах. После этого FAA начала инспекцию, которая затронула 171 лайнер этой модели.

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      Мария Борисова
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