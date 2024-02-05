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15:03, 5 февраля 2024Мир

Греция отказалась передавать Украине ЗРК С-300

Правительство Греции: Афины не намерены передавать Киеву ЗРК С-300

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Афины не намерены передавать Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, поскольку это поставит под угрозу собственную оборону страны. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис, сообщает ТАСС.

По словам Маринакиса, у ложных новостей должен быть предел, особенно когда они связаны с обороной страны и внешней политикой. «Ничего подобного [намерения передать С-300 Киеву] не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю», — заверил в отказе передавать технику представитель греческого правительства.

Политик подчеркнул, что у руководства страны не было даже намерения рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики.

Ранее глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что страна может продать Украине лишние боеприпасы или оружие с истекающим сроком годности. Он отметил, что эта сделка принесет очень большой доход оборонному ведомству страны.

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      Дарья Балацкая
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