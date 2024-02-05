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12:03, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Информация о давлении на сотрудников ЗАЭС не подтвердилась

Сообщение о давлении на персонал Запорожской АЭС не подтвердилось

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинский Центр национального сопротивления написал, что россияне оказывают давление на работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), «отказавшихся сотрудничать с врагом, но не покинувших Энергодар». «Из-за специфичности и сложности профессии оккупанты не могут набрать работников на станцию, ведь специалистов не хватает по всей России. Действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей», — говорится в сообщении. Однако эта информация не подтвердилась.

С 1 февраля доступ на ЗАЭС имеют только сотрудники, заключившие договор с эксплуатирующей организацией. Доступ на объект заблокирован для 120 из 4500 специалистов. «Еще около тысячи заявлений о приеме на работу сейчас рассматриваются. Порядка 120 человек заявления не подали. У них такая возможность сохраняется, наши двери для настоящих профессионалов всегда открыты», — приводит ТАСС слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука.

Кроме того, за последние полгода повышение в должности получили более 750 человек. Для всех работников ЗАЭС предусмотрены социальные гарантии, говорится в Telegram-канале станции.

Информация о давлении на работников Запорожской АЭС со стороны России распространилась в украинских СМИ. В частности, об этом написали «Украинские новости», «РИА Мелитополь» и «МИГ».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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