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16:51, 5 февраля 2024Силовые структуры

Российские полицейские похитили изъятые сигареты на 85 миллионов рублей

В Калининграде суд дал до 7 лет экс-силовикам за хищение сигарет на 85 млн руб

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции за хищение изъятых сигарет общей стоимостью 85 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Им назначены наказания от пяти до семи лет лишения свободы. Экс-силовики взяты под стражу в зале суда.

Суд установил, что с февраля по март 2016 года начальник отдела по борьбе с преступлениями на объектах топливно-энергетического комплекса и потребительского рынка управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Калининградской области с подчиненными обманул следователей и вывез на подконтрольные склады партию табачной продукции, изъятой в ходе расследования уголовного дела. Чтобы скрыть хищение, они подделали протокол, указав, что сигареты находятся на ответственном хранении, а также предъявили коробки с опилками и пластиковыми бутылками. Однако махинацию вскрыла владелица изъятой продукции, узнавшая, что она появилась в продаже. Тогда полицейские заставили постороннего человека признаться, что это он похитил сигареты.

Кроме того были осуждены подельники экс-силовиков по другим преступлениям. Так, знакомый от имени начальника полицейского отдела брал взятки от коммерсанта за покровительство деятельности его заправочных станций. А отец другого полицейского был посредником при передаче взяток на общую сумму в 400 тысяч рублей от торговца спиртным. Им также вынесены обвинительные приговоры.

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      Любовь Ширижик
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