Российские полицейские похитили изъятые сигареты на 85 миллионов рублей

В Калининграде суд дал до 7 лет экс-силовикам за хищение сигарет на 85 млн руб

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции за хищение изъятых сигарет общей стоимостью 85 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Им назначены наказания от пяти до семи лет лишения свободы. Экс-силовики взяты под стражу в зале суда.

Суд установил, что с февраля по март 2016 года начальник отдела по борьбе с преступлениями на объектах топливно-энергетического комплекса и потребительского рынка управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Калининградской области с подчиненными обманул следователей и вывез на подконтрольные склады партию табачной продукции, изъятой в ходе расследования уголовного дела. Чтобы скрыть хищение, они подделали протокол, указав, что сигареты находятся на ответственном хранении, а также предъявили коробки с опилками и пластиковыми бутылками. Однако махинацию вскрыла владелица изъятой продукции, узнавшая, что она появилась в продаже. Тогда полицейские заставили постороннего человека признаться, что это он похитил сигареты.

Кроме того были осуждены подельники экс-силовиков по другим преступлениям. Так, знакомый от имени начальника полицейского отдела брал взятки от коммерсанта за покровительство деятельности его заправочных станций. А отец другого полицейского был посредником при передаче взяток на общую сумму в 400 тысяч рублей от торговца спиртным. Им также вынесены обвинительные приговоры.