Китай вытеснил филиппинский катер из зоны спорного острова

Морская полиция КНР вытеснила катер Филиппин из зоны спорного острова Хуанъянь

Китай вытеснил катер береговой охраны Филиппин, вошедший в зону спорного острова Хуанъянь. Об этом заявили в управлении морской полиции КНР, сообщает РИА Новости.

«Морская полиция КНР 5 февраля на законных основаниях вытеснила катер береговой охраны Филиппин, проникший в воды вблизи острова Хуанъянь», — говорится в заявлении ведомства.

Других подробностей управление не разглашает.

Ранее стало известно, что в апреле Филиппины и США запланировали провести крупнейшие военные учения вблизи спорной с Китаем территории с Южно-Китайском море. Таким образом союзники намереваются продемонстрировать Китаю свою военную мощь на фоне напряженности в регионе.