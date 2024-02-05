Командующий ВМС Украины назвал Крымский мост потенциальным «покойником»

Командующий ВМС Украины Неижпапа: Крымский мост не достоит до конца года

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа согласился, что Крымский мост можно считать потенциальным «покойником». Таким мнением он поделился в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале.

Неижпапа добавил, что знает, как привести этот план в исполнение, и предположил, что все удастся сделать до конца текущего года. «Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — заявил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил необходимость строительства подземного тоннеля через Керченский пролив, дублирующего маршрут Крымского моста. Он заявил, что, хотя техническая возможность для реализации подобного проекта имеется, в нем нет смысла, поскольку мост хорошо защищен.