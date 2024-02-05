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21:01, 5 февраля 2024Мир

Стало известно о возможности у Конгресса США отдельно рассмотреть помощь Украине

РИА Новости: Конгресс США может отдельно рассмотреть проект помощи Киеву

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конгресс США может воспользоваться возможностью отдельно рассмотреть законопроект по выделению финансовой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в американском законодательном органе.

«Это возможно, хотя аппетит республиканцев к большему [финансированию] для Украины, наконец, начинает снижаться», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что решение об отдельном рассмотрении помощи Киеву будет принимать спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, поскольку существует опасение, что такой законопроект поддержит «больше демократов, чем республиканцев», хотя в нижней палате Конгресса существует численный перевес Республиканской партии.

Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Украина может исчезнуть без помощи США. По его словам, республиканцы не поддержат законопроект, частью которого является финансирование Киева, поскольку будут ждать возвращения бывшего президента страны Дональда Трампа в Белый дом.

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      Дарья Балацкая
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