Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения

Американская исполнительница Кристина Агилера посетила церемонию вручения премии «Грэмми 2024» в облегающем наряде после резкого похудения. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

43-летняя певица вышла в свет в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета. Упомянутый наряд обтягивал фигуру звезды, подчеркивая ее формы. Помимо этого, ей сделали укладку на длинных прямых волосах и макияж с акцентом на глазах. Свой образ она дополнила массивными серьгами-кольцами.

В декабре 2023 года, по данным Super, Агилера продемонстрировала фигуру после экстремального похудения и вызвала споры в сети. Фанаты предполагали, что звезда прибегла к пластической операции или применяла «Оземпик» ради стройного тела.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.