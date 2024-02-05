Арестованного бывшего главу российского региона отправили вагонзаком в Москву

Арестованный экс-глава Самарской области Кудряшов этапирован в Москву

Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, арестованного по уголовному делу о превышении должностных полномочий, этапировали из областного центра в Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 2 февраля экс-чиновника отправили в вагонзаке, к середине недели его доставят в один из столичных изоляторов. Уголовное дело Кудряшова, возбужденного в середине ноября по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), забрал центральный аппарат МВД России и придал статус «особой важности». Сформирована следственная группа, оперативное сопровождение оказывает ФСБ.

Кудряшов отказывается от дачи показаний и сотрудничества со следствием. По данным следствия, он создал организованную преступную группировку с целью хищения путем махинаций средств, выделенных из бюджета на строительство новой станции метро. Обвинение считает, что экс-глава Самарской области ввел в заблуждение президента России и федеральное правительство.

По делу также проходит временный исполняющий обязанности министра строительства самарского правительства Михаил Асеев. Он заключил сделку со следствием, после чего ему смягчили меру пресечения на домашний арест.

Его вместе с Кудряшовым задержали в середине ноября после обысков, после чего оба были отправлены в СИЗО.