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21:33, 5 февраля 2024Россия

Медведев рассказал о работе в СПбГУ

Медведев рассказал, что во время работы в СПбГУ сдать ему зачет было непросто
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о работе в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, во времена преподавания сдать ему экзамен или зачет было непросто. Он добавил, что некоторые студенты приходили на пересдачи много раз.

«Я не могу сказать, что я зверствовал, но сдать мне и экзамен по гражданскому праву, и зачет по римскому праву было непросто», — сказал политик.

Ранее Медведев рассказал о разговоре с украинским патриотом, в ходе которого тот сообщил политику о воровстве на выборах. По словам Медведева, таким образом неназванный украинец объяснил ему выдвижение кандидата, у которого не было никаких шансов победить.

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      Марина Совина
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