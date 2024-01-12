Зампред СБ Медведев вспомнил, что украинский патриот рассказал ему о воровстве

У заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева состоялся разговор с украинским патриотом, в ходе которого тот рассказал политику о воровстве на выборах. Об этом сам зампред написал в Telegram.

По словам Медведева, таким образом неназванный украинец объяснил ему выдвижение кандидата, у которого не было никаких шансов победить.

«Помню, как один из укропатриотов удивился моему вопросу, зачем имярек идет на выборы, ведь у него нет шансов. "Как, — услышал я удивленный ответ, — это же его последняя возможность украсть деньги!"», — вспомнил Медведев.

И в этом вся философия украинской элиты (не только бандеровского разлива, кстати) Дмитрий Медведев

Также Медведев заявлял, что воровство закреплено у бандеровцев «на генетическом уровне». Так политик прокомментировал случаи обнаружения переданного Киеву оружия в других странах, далеких от зоны проведения специальной военной операции.