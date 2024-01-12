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11:33, 12 января 2024Россия

Медведев вспомнил о разговоре с укропатриотом

Зампред СБ Медведев вспомнил, что украинский патриот рассказал ему о воровстве

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

У заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева состоялся разговор с украинским патриотом, в ходе которого тот рассказал политику о воровстве на выборах. Об этом сам зампред написал в Telegram.

По словам Медведева, таким образом неназванный украинец объяснил ему выдвижение кандидата, у которого не было никаких шансов победить.

«Помню, как один из укропатриотов удивился моему вопросу, зачем имярек идет на выборы, ведь у него нет шансов. "Как, — услышал я удивленный ответ, — это же его последняя возможность украсть деньги!"», — вспомнил Медведев.

И в этом вся философия украинской элиты (не только бандеровского разлива, кстати)

Дмитрий Медведев

Также Медведев заявлял, что воровство закреплено у бандеровцев «на генетическом уровне». Так политик прокомментировал случаи обнаружения переданного Киеву оружия в других странах, далеких от зоны проведения специальной военной операции.

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      Марк Леонов
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