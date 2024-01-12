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11:28, 12 января 2024Россия

Медведев назвал закрепленное «на генетическом уровне» качество бандеровцев

Медведев: воровство закреплено у бандеровцев на генетическом уровне

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Воровство закреплено у бандеровцев «на генетическом уровне». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так политик прокомментировал случаи обнаружения переданного Киеву оружия в других странах, далеких от зоны проведения специальной военной операции. Он также привел данные американской газеты The New York Times, согласно которым общая стоимость «исчезнувшего» на Украине оружия составила один миллиард долларов.

Киевские власти становятся проблемой для США в связи с тем, что руководство Украины не соответствует их медийному образу «безгрешных нестяжателей», отметил Медведев. «И это очень хорошо», — заключил он.

Ранее Медведев опубликовал мем об Украине и политических лидерах западных государств. На нем главы США и Франции, а также лидер Германии изображены в непринужденной обстановке на пляже. «Все наши мысли с тобой, Украина», — гласит подпись к картинке.

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      Алан Босиков
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