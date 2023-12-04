Медведев показал мем с «думающими» об Украине главами западных государств

Медведев опубликовал мем об Украине с Шольцем, Макроном и Байденом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выложил мем с главами трех западных государств, которые «задумались» об Украине. Картинку политик опубликовал в Telegram.

Мем изображает сидящего за полным едой столом канцлера ФРГ Олафа Шольца, гуляющего по пляжу президента США Джо Байдена, а также улыбающегося французского лидера Эммануэля Макрона с шампанским. «Все наши мысли с тобой, Украина», — гласит подпись к картинке.

Ранее стало известно, что у США практически закончились время и средства на помощь Украине. Об этом заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону. По словам Янга, к концу года у Вашингтона не останется ресурсов для закупки большего количества оружия и техники для Киева.

Помимо этого, 3 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя для Украины является критической, она может ухудшиться еще больше из-за нехватки помощи со стороны Запада. Он признал, что страны альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы.

Медведев уже не в первый раз комментирует отношения стран Запада и Украины с помощью мемов. 27 мая он выложил картинку, в которой высмеял обещание НАТО, США, Великобритании и Евросоюза сделать Украину частью объединений и предрек стране будущее наравне с такими странами, как Ирак, Афганистан, Сирия и другими государствами, пострадавшими от иностранных интервенций.

