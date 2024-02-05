Звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловалась на меркантильность мужчин

Актриса Анастасия Мельникова пожаловалась на меркантильность женихов дочери

Актриса Анастасия Мельникова, ставшая известной благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», пожаловалась на меркантильность женихов дочери. О сомнительных намерениях мужчин артистка рассказала в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Дочь Мельниковой, хоть и получила на совершеннолетие собственную квартиру-студию неподалеку, предпочитает жить с матерью. По словам Мельниковой, молодые люди, приходя в гости, сразу же начинают оценивать приданое девушки. Случалось, что юноши интересовались, можно ли снять комнату в квартире звезды телесериала.

Мельникова приобрела жилье в Санкт-Петербурге площадью 180 квадратных метров с видом на Спас на Крови и канал Грибоедова более 20 лет назад. Изначально это была коммуналка. Чтобы оформить в собственность 11 комнат, актрисе пришлось расселить 25 жильцов. Исполнительница роли старшего лейтенанта, оперативника Насти Абдуловой занимала деньги, чтобы обеспечить соседей квартирами и в некоторых из них сделать ремонт. После этого артистка объединила комнаты и разместила на двух ярусах кухню, столовую, две спальни и библиотеку. В гостиной у Мельниковой установлены камин и рояль. Интерьер выполнен в стиле барокко с лепниной и позолотой.

Ранее невестой с приданым себя назвала певица Клава Кока. В 26 лет она стала хозяйкой квартиры в жилом комплексе в центре Москвы.