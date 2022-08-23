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Клава Кока показала интерьер своей квартиры в центре Москвы

Российская певица Клава Кока показала интерьер своей квартиры в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, получила ключи от своей квартиры, расположенной в центре Москвы. 26-летняя звезда похвасталась покупкой, сделанной в 2020 году, в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кока показала подписчикам несколько фотографий нового жилья. На одной из них можно оценить интерьер квартиры — на снимке певица позирует на фоне однотонных стен светлого оттенка, за ее спиной видны кондиционер и картина на стене. В доме у звезды есть открытый балкон, откуда открывается вид на реку. Кока также сфотографировалась на фоне кирпичных зданий своего жилого комплекса.

«Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от первой своей квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Рада как ребенок! Ураааааа, принимаю поздравления», — подписала публикацию певица.

В августе риелтор Роман Караваев раскрыл стоимость новой квартиры бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова. Эксперт предположил, что объект находится на окраине Москвы или недалеко от МКАДА и его цена составляет не более 150 миллионов рублей.

Полина Кислицына
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