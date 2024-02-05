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11:06, 5 февраля 2024Экономика

Менеджеры «Яндекса» сохранят управление компанией после продажи бизнеса

Менеджеры «Яндекса» сохранят право принятия ключевых решений

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Менеджеры российского «Яндекса» сохранят управление компанией и право принятия основных решений после продажи бизнеса нидерландской компанией Yandex N.V. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Специально для этих целей был создан Фонд менеджеров, который получит специальные права и право вето при принятии ключевых решений на совете директоров и общем собрании акционеров.

В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и другое. Привычные процессы управления в «Яндексе» сохранятся, отмечается в пресс-релизе.

Ранее 5 февраля стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила договор о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей.

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      Анастасия Алимпиева
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