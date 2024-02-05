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07:41, 5 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали январские морозы

Вильфанд: с 7 февраля в Москве и области ожидаются январские морозы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

С 7 февраля в Москве и области закончится мартовское тепло, ожидаются январские морозы. Такую погоду жителям столичного региона пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, переходным днем будет вторник, 6 февраля — он будет соответствовать теплой февральской погоде. В ночь на вторник в Москве похолодает до минус 4-6 градусов Цельсия, днем столбики термометров покажут минус 2-4 градуса. В Подмосковье будет минус 3-8 градусов Цельсия днем и минус 1-6 градусов ночью. Метеоролог прогнозирует облачную погоду с осадкам в виде снега и гололедицу.

В ночь на среду, 7 февраля, столбики термометров опустятся до минус 9-11 градусов в столице и до минус 9-14 градусов по области. В некоторых районах может похолодать до минус 18, предупредил Вильфанд. Днем температура воздуха в Москве достигнет минус 5-7 градусов, а в Подмосковье — минус 4-9 градусов. Ночью 8 февраля столбики термометров опустятся до минус 11-16 градусов, а днем — до минус 9-14 градусов, добавил синоптик.

«Ночные температуры в пятницу и субботу будут очень низкими, около 15-20 градусов ниже нуля. Субботний день будет еще холодным, около 6-11 градусов ниже нуля», — заключил Вильфанд.

Ранее возвращение зимней погоды в Москву спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог отметил, что двухнедельный период аномального потепления заканчивается, и большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы.

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      Нина Ташевская
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