Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:24, 5 февраля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о последствиях отставки главкома ВСУ

Политолог Селезнев: отставка Залужного может ослабить связь ВСУ с Западом

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский политолог Владислав Селезнев считает, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может ослабить связь командования с западными коллегами. Такие последствия увольнения главкома он предрек в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«За два года была выстроена определенная горизонталь связи между нашим главкомом и начальником штаба и западными визави», — цитирует Селезнева РИА Новости. По его словам, назначение новых высокопоставленных военных приведет к утрате данной коммуникации.

Эксперт указал, что похожая ситуация возникла после увольнения с должности министра обороны Украины Алексея Резникова и назначения не нее Рустема Умерова. Из-за этой ротации, счел политолог, военно-техническое сотрудничество Запада с Киевом ослабло.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился занять должность посла в Великобритании. По его словам, главкома могут отправить в отставку 8 февраля.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      Пес съел стринги любовницы россиянина и раскрыл измену

      Медведев рассказал о работе в СПбГУ

      Стало известно нежелании капитана «Спартака» оставаться в команде из-за тренера

      В Раде заявили о коррупционных рисках из-за нового проекта о мобилизации

      Захарова прокомментировала слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

      Стало известно о слежке за подозреваемой в работе на Россию евродепутатом

      У Карла III обнаружили рак

      Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

      Миллиардер организует «олимпиаду на стероидах» и требует разрешить допинг. Почему в этом он видит путь к вечной жизни?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше