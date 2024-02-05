На Украине рассказали о последствиях отставки главкома ВСУ

Политолог Селезнев: отставка Залужного может ослабить связь ВСУ с Западом

Украинский политолог Владислав Селезнев считает, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может ослабить связь командования с западными коллегами. Такие последствия увольнения главкома он предрек в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«За два года была выстроена определенная горизонталь связи между нашим главкомом и начальником штаба и западными визави», — цитирует Селезнева РИА Новости. По его словам, назначение новых высокопоставленных военных приведет к утрате данной коммуникации.

Эксперт указал, что похожая ситуация возникла после увольнения с должности министра обороны Украины Алексея Резникова и назначения не нее Рустема Умерова. Из-за этой ротации, счел политолог, военно-техническое сотрудничество Запада с Киевом ослабло.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился занять должность посла в Великобритании. По его словам, главкома могут отправить в отставку 8 февраля.