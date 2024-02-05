«Это политическая пенсия». На Украине заявили, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию

Главком ВСУ Залужный согласился занять должность посла в Великобритании

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился занять должность посла в Великобритании. По его словам, главкома могут отправить в отставку примерно 8 февраля, «плюс-минус пару дней».

«Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», — сообщил политик.

Шевченко отметил, что если главнокомандующий не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться политического успеха в стране.

Если поедет послом, то сто процентов все, Залужного как политика больше нет. Если не поедет, останется на Украине и начнет делать какую-то свою карьеру политическую, конечно, шансы есть у него, причем они не маленькие, а большие Евгений Шевченко депутат Верховной Рады

В окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного

Источники Politico из окружения президента Украины Владимира Зеленского заявили, что интервью Залужного о провале летнего контрнаступления ВСУ вынудило украинского лидера убеждать западных союзников продолжать помогать Киеву.

По информации издания, отставка Залужного связана с желанием Зеленского подобрать на позицию главы ВСУ человека, который поможет убедить Запад продолжить финансировать Украину.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В беседе с «Известиями» неназванный источник в украинских политических кругах уточнил, что обострение конфликта между Зеленским и Залужным произошло из-за законопроекта о мобилизации.

«Зеленский вызвал главкома к себе и потребовал, чтобы тот представил документ в Верховной Раде. А у этого закона огромный антирейтинг, он убивает популярность любой публичной фигуры. Залужный, соответственно, отказался, тогда президент потребовал от него подать рапорт на увольнение, тот и этого делать не захотел», — рассказал собеседник издания.

Украинский лидер был готов публично сообщить об увольнении главкома ВСУ, однако при вмешательстве американского посольства передумал, стороны смогли достичь временного компромисса, уточил источник. По его словам, после этого было решено, что закон в правительстве представит министр обороны республики Рустем Умеров, а Залужный выступит содокладчиком.

В России высказались о политических амбициях Залужного

Доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков считает, что в случае отставки Залужный будет готовым политиком для своей страны.

«Сегодня современная политическая ситуация на Украине не предполагает выборных процессов. Потому что и выборы в Раду не состоялись, и президентские выборы не планируются. Но с точки зрения медийного эффекта Залужный достаточно активно пропагандируем и продвигаем в публичном поле среди украинского населения. Он известный человек», — отметил Коньков.

По словам политолога, Залужный может выступать самостоятельной политической фигурой, но с одной поправкой — все решения он будет принимать не самостоятельно, а в результате взаимодействия с зарубежными руководителями.

В заключение Коньков выразил уверенность, что политические амбиции Залужного и его политическое будущее будут связаны в первую очередь с «продвижением тех интересов, которые стоят за людьми, которых он представляет в своей текущей активности».