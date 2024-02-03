Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:34, 3 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве раскрыли причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

IZ.RU: конфликт между Зеленским и Залужным обострился из-за закона о мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами республики Валерием Залужным обострился с новой силой из-за законопроекта о мобилизации. Причину раскрыл в беседе с «Известиями» (IZ.RU) неназванный источник в украинских политических кругах.

«Зеленский вызвал главкома к себе и потребовал, чтобы тот представил документ в Верховной раде. А у этого закона огромный антирейтинг, он убивает популярность любой публичной фигуры. Залужный, соответственно, отказался, тогда президент потребовал от него подать рапорт на увольнение, тот и этого делать не захотел», — рассказал собеседник издания.

Украинский лидер был готов публично сообщить об увольнении главкома ВСУ, однако при вмешательстве американского посольства передумал, стороны смогли достичь временного компромисса, уточняет источник. Было решено, что закон в правительстве представит министр обороны республики Рустем Умеров, а Залужный выступит содокладчиком.

Ранее Залужный заявил, что Украина неспособна увеличить численность ВСУ без «непопулярных мер». При этом он указал, что Киеву необходимо признать преимущество России, которым она обладает в возможности мобилизации человеческих ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В экстренных службах заявили о доказанном факте атаки Ил-76 с Patriot

      Спасение провалившегося в колодец верблюда на космодроме попало на видео

      Тренер раскрыл подробности нападения на российского фигуриста в метро

      В Киеве раскрыли причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

      Задержан напавший на пост скорой помощи в Подмосковье

      Милош Бикович лишился роли в новом сезоне «Белого лотоса»

      На Украине предрекли «политическую казнь» Залужному

      Диетолог сообщила о вреде интервального голодания

      В Пентагоне рассказали о первых атаках США по Ираку и Сирии

      На Западе заявили о планах США отстранить Зеленского от власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше