В Киеве раскрыли причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

IZ.RU: конфликт между Зеленским и Залужным обострился из-за закона о мобилизации

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами республики Валерием Залужным обострился с новой силой из-за законопроекта о мобилизации. Причину раскрыл в беседе с «Известиями» (IZ.RU) неназванный источник в украинских политических кругах.

«Зеленский вызвал главкома к себе и потребовал, чтобы тот представил документ в Верховной раде. А у этого закона огромный антирейтинг, он убивает популярность любой публичной фигуры. Залужный, соответственно, отказался, тогда президент потребовал от него подать рапорт на увольнение, тот и этого делать не захотел», — рассказал собеседник издания.

Украинский лидер был готов публично сообщить об увольнении главкома ВСУ, однако при вмешательстве американского посольства передумал, стороны смогли достичь временного компромисса, уточняет источник. Было решено, что закон в правительстве представит министр обороны республики Рустем Умеров, а Залужный выступит содокладчиком.

Ранее Залужный заявил, что Украина неспособна увеличить численность ВСУ без «непопулярных мер». При этом он указал, что Киеву необходимо признать преимущество России, которым она обладает в возможности мобилизации человеческих ресурсов.