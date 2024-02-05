Популярная юмористка рассказала о слезах после корпоративов

Юмористка Джабраилова заявила о слезах после выступлений на корпоративах

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова описала эмоции после выступлений на корпоративах словами «реву в душе». О слезах после частных концертов она рассказала в подкасте «Страхи», доступном на YouTube.

По мнению Джабраиловой, на корпоративах не нужны стендап-концерты. «Я вот недавно, буквально два дня назад, страдала 20 минут, там люди сидели спиной ко мне в библиотеке, я вообще не поняла, с чего они взяли, что им нужен стендап», — вспомнила она.

Джабраилова призналась, что плохо себя чувствует морально после выступлений на корпоративах. «Я после них буквально реву в душе, обняв колени. Чувствую себя как эмоциональная эскортница какая-то», — сказала юмористка.

Ранее другая участница «Женского стендапа», Варвара Щербакова, описала выступления на корпоративах словами «это грустно». Комикесса рассказала, что обычно на корпоративах никто не слушает выступления юмористов.

