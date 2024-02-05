Назван регион России с самыми грязными реками

Антилидером по случаям экстремального загрязнения рек стала Свердловская область

Антилидером по количеству случаев экстремально высоких загрязнений пресных водоемов в 2023 году стала Свердловская область. Регион России с самыми грязными реками и озерами назвали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в Свердловской области в прошлом году было зафиксировано 806 случаев высоких и экстремально высоких загрязнений пресноводных объектов, из которых 202 (реки Тальтия, Черная, Ольховка и 27 других) были признаны экстремальными. Всего на регион пришлось 29,2 процента от общего числа таких загрязнений. Эксперты пояснили, что Свердловская область традиционно в наибольшей мере страдает от негативных экологических инцидентов, так как там расположено большое количество промышленных предприятий.

Второе место в списке с большим отрывом заняла Смоленская область, на которую пришлось 8,1 процента от общего числа загрязнений. Всего в 2023-м в этом регионе зарегистрировали 224 инцидента, связанных с высокими и экстремально высокими загрязнениями рек и озер, из которых экстремальными признали 211 — все на реке Вязьме. Замкнула тройку Мурманская область с долей в 7,1 процента. Там было зафиксировано 195 случаев загрязнения, из них 60 экстремальных — Варничного ручья, реки Травяной, а также восьми других пресноводных объектов.

Эксперты отметили, что число выявленных в стране случаев экстремально высокого загрязнения рек и озер в 2023-м по сравнению с 2022 годом увеличилось на 62 процента. В свою очередь, количество высоких загрязнений, наносящих меньший ущерб экологии, наоборот, снизилось на два процента. Всего в прошлом году было зарегистрировано более 2,76 тысячи подобных инцидентов — это на 12 процентов больше, чем в 2022-м.

Что касается самых распространенных загрязняющих реки и озера веществ, то ими оказались соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный азот и соединения меди. Помимо этого, в водоемах достаточно часто наблюдался дефицит растворенного в воде кислорода.

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