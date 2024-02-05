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17:08, 5 февраля 2024Среда обитания

Названо влияние снижения спроса на стоимость новостроек

Эксперт Зайцев: квартиры в новостройках не подешевеют из-за снижения спроса

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ближайшие месяцы новостройки в России дешеветь не будут. Таким мнением в разговоре с News.ru поделился директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Так он прокомментировал данные о падении спроса на льготную ипотеку под восемь процентов в некоторых российских регионах. По мнению Зайцева, в ближайшие один-три месяца цены на новостройки будут находиться на достигнутых уровнях.

Он также объяснил, что спрос, с одной стороны, подогревают покупатели со вторичного рынка, с другой, на стоимость квадратного метра влияют инфляционные риски, удорожание кредитов и рост цен на строительные материалы.

Застройщики при этом вынуждены закладывать в цену жилья долгосрочные риски с учетом того, что деньги от продаж своих объектов с эскроу-счетов они получают только после сдачи дома в эксплуатацию.

Ранее почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев допустил возможность небольшого снижения цен на первичное и вторичное жилье в России при условиях отмены льготной ипотеки и сохранения семейной.

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      Мария Черкасова
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