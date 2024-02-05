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08:20, 5 февраля 2024Россия

Названы возможные версии крушения Ми-8 в Карелии

Вертолет Ми-8 мог упасть из-за ошибки экипажа, неисправности и плохой погоды

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вертолет Ми-8, который упал в Онежское озеро в Карелии, мог потерпеть крушение по нескольким причинам. Их перечислил источник ТАСС в оперативных службах.

«На данный момент приоритетной версии пока нет. Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность», — сказал собеседник.

По по его словам, до крушения экипаж вертолета не сообщал о каких-либо неисправностях, а до вылета борт прошел все регламентные работы.

Вертолет Ми-8 пропал над Онежским озером вечером 4 февраля, он летел по маршруту ПетрозаводскВытегра . Его обломки обнаружили в районе села Деревянного — Ми-8 упал и ушел под воду в 11 километрах от берега Онежского озера. На борту вертолета находились три человека, их судьба пока неизвестна.

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      Анастасия Шейкина
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