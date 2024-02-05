В Карелии разбился вертолет МЧС. Ми-8 ушел под лед Онежского озера, судьба экипажа неизвестна

Пропавший над Онежским озером в Карелии вертолет МЧС Ми-8 ушёл под лёд

Над Онежским озером в Карелии пропал вертолет МЧС Ми-8. Об этом сообщило спасательное ведомство в своем Telegram-канале.

На борту машины, принадлежавшей Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС России, находилось три человека. Их судьба пока неизвестна.

Вертолет отправился в тренировочный полет, после чего связь с ним прервалась. Последний сигнал был зафиксирован с мобильного телефона одного из пассажиров вертолета. В район ЧП выдвинулась спасательная группа.

Вертолет ушел под лед Онежского озера

Позднее спасатели обнаружили обломки в районе села Деревянное. Выяснилось, что вертолет упал и ушел под лед в 11 километрах от берега. Глубина на месте ЧП доходит до 50 метров.

Был создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон», способного погружаться на глубины до 300 метров. Поисковые работы осложняются непростыми метеоусловиями.

Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело.

В январе в Афганистане разбился российский самолет с врачами и пациенткой

В январе самолет Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана. Бизнес-джет следовал из Гая (Индия) в Москву с дозаправкой в Ташкенте. На борту находились шесть человек: два пилота, два медработника и супружеская пара. Женщине, которую должны были доставить в московскую больницу, и ее мужу, предварительно, не удалось выжить.

Выжившие оказались в руках движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Боевики оказали четверым пострадавшим помощь и отвезли в столицу страны Кабул. Позднее россиян перевезли в Москву.