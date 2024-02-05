Спасатели обнаружили место крушения Ми-8 в Карелии

МЧС: место крушения Ми-8 обнаружено в акватории Онежского озера в Карелии

Спасатели МЧС России обнаружили в Карелии место крушения вертолета Ми-8, пропавшего с радаров в районе Онежского озера. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Обломки машины были найдены около села Деревянное, в 11 километрах от берега, они лежат на глубине до 50 метров. Информации о судьбе экипажа пока нет. К спасательным работам привлечены 33 единицы техники и более 140 специалистов, включая глубоководных водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер».

МЧС отмечает, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Об инциденте с Ми-8, принадлежавшим вологодскому управлению МЧС, сообщалось ранее 5 февраля. Последний сигнал был зафиксирован с мобильного телефона одного из пассажиров судна. Поисковые работы осложняются погодными условиями.