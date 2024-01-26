В Москву вернулись россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане. Что пилот рассказал о миллионе долларов на борту?

Пилот Грачев: падающий Falcon 10 смогли посадить на пике горы в Афганистане

Четыре гражданина России, которые находились на борту разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10, вернулись на родину. Самолет с выжившими пилотами и двумя медиками вылетел из Дубая и приземлился в московском аэропорту Внуково утром в пятницу, 26 января.

В терминале авиагавани летчик Аркадий Грачев и фельдшер Игорь Сывороткин дали первое интервью. Они, в частности, рассказали о том, как выживали в первые сутки после крушения.

Мы провели 1,5 суток на морозе (...) дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Опять согревающие мероприятия, ночь продержались. Потом за нами пришли, конечно, афганские братья. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, проваливались все. (...) Порядка пяти часов мы шли к деревне Аркадий Грачев пилот

Летчик ответил на сообщения о миллионе долларов на борту самолета

Аркадий Грачев опроверг информацию о том, что в самолете было около 1,2 миллиона долларов (около 106 миллионов рублей).

«Нет, денег там не было, это личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа — что они пришли помогать, надо как-то было отблагодарить. Какие-то деньги небольшие мы им дали», — сообщил пилот.

Пилот Аркадий Грачев (слева). Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О крупной сумме денег на борту Falcon 10 писало издание Hasht e Subh. По его данным, более миллиона долларов якобы были украдены из самолета после его крушения. Первой к разбившемуся самолету прибыла группа людей, предварительно, связанных с начальником штаба вооруженных сил талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) Кари Фасихуддином Фитратом.

Губернатор талибов в Бадахшане Мухаммад Аюб Халид, узнав о случившемся, назначил комиссию по расследованию грабежа. Ею руководит глава разведки талибов этой провинции.

Медик рассказал, как попросил помощи в местной деревне

По словам Игоря Сывороткина, после крушения Falcon 10 выжившие в авиакатастрофе россияне собрали все необходимые вещи и обустроили себе место в самолете, чтобы не замерзнуть. Первую ночь фельдшер провел вместе с ними внутри воздушного судна, а на утро пошел искать помощь.

Медик Игорь Сывороткин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Он рассказал, что когда добрался до близлежащей деревни, стал жестами объяснять местным жителям о том, что случилось с ним и его товарищами. «Потом пришел человек, который худо-бедно говорит по-английски. С ним уже договорились и они мне дали телефон спутниковый, с которого я позвонил нашим администраторам и рассказал о ситуации», — объяснил Сывороткин.

Аркадий Грачев добавил, что жители Афганистана воспринимали членов экипажа как братьев. «В деревне не было равнодушных людей», — добавил он.

По словам летчика, когда он и другие члены экипажа лежали в больнице, к ним каждые пять минут приходили делегации и интересовались их здоровьем.

Пилоты назвали возможную причину крушения Falcon 10

Аркадий Грачев сообщил, что самолет разбился из-за технических неполадок. Он подчеркнул, что борт не упал, экипажу удалось посадить его на пике горы. Летчик добавил, что его вместе с остальными выжившими вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Другой выживший пилот Дмитрий Беляков рассказал, что причиной крушения стала, «по всей видимости, проблема с топливом».

«Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — отметил он, подчеркнув, что экипаж до последних минут перед крушением принимал меры по экстренной посадке самолета.

При этом Следственный комитет России рассматривает отказ двигателей как приоритетную версию крушения Falcon 10 в Афганистане. В настоящее время следователи проводят обыски и изымают имеющие значение документы.