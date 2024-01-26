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08:49, 26 января 2024Россия

Пилот разбившегося в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП

Пилот Грачев: самолет Falcon разбился в Афганистане из-за технических проблем
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пилот Аркадий Грачев, выживший в катастрофе в Афганистане, рассказал, что стало причиной падения самолета Falcon 10. Его слова приводит РИА Новости.

Грачев рассказал подробности ЧП и уточнил, что самолет разбился из-за технических проблем. Он добавил, что его вместе с другими выжившими вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. «В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы», — подчеркнул пилот.

Пилот добавил, что вместе с другими россиянами они провели 1,5 суток на морозе. Чтобы согреться, они жгли шнурки, позже врачи стали выводить выживших с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу. Дорога до деревни заняла порядка пяти часов. При этом Грачев опроверг хранение крупной суммы наличных в самолете. «Нет, денег там не было», — заключил он.

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Самолет Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан 21 января. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.

Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Приоритетной версией случившегося Следственный комитет России считает отказ обоих двигателей.

Выживших после авиакатастрофы передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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      Марина Совина
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