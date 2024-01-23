Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

Пилоту разбившегося в Афганистане самолета Falcon может грозить до 10 лет тюрьмы

Пилоту потерпевшего крушение в Афганистане бизнесджета Falcon 10, Аркадию Грачеву, может грозить до 10 лет тюремного заключения.

По данным Mash, в отношении Грачева и его жены могут возбудить уголовное дело из-за плохого состояния самолета и ошибки в пилотировании — предварительно, борт рухнул из-за нехватки топлива. Как выяснилось, «Атлетик групп», на балансе которой находился разбившийся самолет, принадлежит супруге пилота Екатерине Агаповой. При этом компания никогда не занималась пассажирскими перевозками и не имела лицензии. Для легализации полетов лайнером пользовалось другое ООО — «Джет аэро», принадлежащее Грачеву и его второму пилоту Дмитрию Белякову. Как уточняет Mash, в данный момент речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», максимальный срок по которой составляет до 10 лет.

Кроме того, стало известно, что у Грачева и Белякова были свидетельства частных пилотов, выданные менее полугода назад — в сентябре 2023 года. Общий налет у Белякова, по данным «Известий», составляет 2,4 тысячи часов, а у Грачева — 870. Документы об обучении на Falcon 10 они получили в мае 2023 года, и у пилотов был минимальный опыт полетов на этом типе самолета.

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

21 января Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана

Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. Как выяснилось, оно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Причиной крушения была названа техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя. На борту находились шесть человек — два пилота, два медработника и супружеская пара. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы — отдыхала в Таиланде с середины декабря прошлого года. Женщина сильно заболела и проходила лечение в одной из клиник Паттайи. Позже ее решили перевезти на лечение в Россию. Супругам не удалось выжить.

Четырех спасшихся членов экипажа доставили в Кабул для прохождения обследования. В дальнейшем будет решаться вопрос об их отправки в Москву.

Авиаэксперты рассказали, как удалось выжить пилотам

Как отмечается, летчики спаслись благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета. По словам экспертов, после отказа второго двигателя бизнес-джет мог находиться в воздухе около 20-25 минут и пролететь примерно 150 километров. Пилоты запросили посадку в международном аэропорту Таджикистана Куляб, но все же попытались найти в горах подходящую для приземления поверхность. Перед крушением летчики задрали носовую часть самолета на 15-20 градусов, чтобы смягчить удар. В противном случае Falcon 10 врезался бы носом в землю, и никто бы не выжил.

В свою очередь, заслуженный пилот России Юрий Сытник поделился мнением, что находившимся на борту частного самолета удалось спастись благодаря профессиональным действиям экипажа. Он также отметил, что Falcon в целом является достаточно надежным судном.

Отец Грачева сомневался, что сын смог спастись

Мужчина поделился, что Грачев раньше перевозил тяжелобольных со всего мира. Мужчина признался, что, когда услышал о крушении самолета, был уверен, что сын не смог выжить.

Вчера сына "похоронили" до обеда. Открыл новости, увидел номер борта и понял, что это самолет Аркадия. В горах выжить — это бесполезно отец летчика Аркадия Грачева

Когда же отцу пилота рассказали, что Аркадий жив, тот не мог поверить. Он поразился тому, как можно посадить самолет в заснеженных горах ночью.