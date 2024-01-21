Пилот объяснил спасение находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета

Пилот Сытник: находящихся в рухнувшем самолете спасли действия экипажа

Находившимся на борту рухнувшего в Афганистане частного самолета Falcon 10 удалось выжить благодаря профессиональным действиям экипажа, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему несколько человек смогли спастись при крушении воздушного судна.

«Это связано с тем, что экипаж до последнего боролся за свою жизнь, жизнь самолета и пассажиров. Удар был не такой фатальный в гору или куда-то там, а был какой-то скользящий, но безопасной посадки не получилось», — сказал он.

Это говорит только о том, что пилоты до последней секунды, до последнего мгновения выполняли свой профессиональный долг. Если люди остались живы, комиссии будет проще выяснить истинную причину этой катастрофы Юрий Сытник заслуженный пилот России

По словам Сытника, само судно, которое потерпело крушение, достаточно надежное и безопасное для полетов.

«Все Falcon — самолеты бизнес-класса, сделанные для очень богатых людей и корпоративных перелетов, их часто берут фирмы, которым необходимо мобильное перемещение. Надежная машина, два двигателя, летает очень далеко. Есть модели, которые десять тысяч километров преодолевают. Скорость — 950 километров в час, высота — 12600 метров, то есть это очень хороший самолет для бизнес-класса», — заключил специалист.

21 января направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане. По информации агентства Aamaj News, воздушное судно врезалось в гору. Оперативные службы сообщили ТАСС, что крушение самолета произошло из-за технической неисправности — отказа двух двигателей.

Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).На борту находились шесть человек. Джет перевозил россиянку в сопровождении мужа в московскую больницу. Как стало известно Shot, это была супружеская пара из Волгодонска. Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря прошлого года. Именно там женщина сильно заболела и проходила лечение в одной из клиник Паттайи. Позже ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и решили перевезти на лечение в Россию.

Источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщили, что выжить удалось сопровождающим пару медикам и экипажу самолета. Один из тех, кому удалось спастись, смог добраться до близлежащего села. Он попросил местных жителей о помощи с помощью языка жестов, сообщает телеканал Afghanistan International.