Стало известно о выживших при крушении самолета в Афганистане
В Афганистане найден разбившийся самолет с россиянами, четыре человека живы
При крушении самолета в афганской провинции погибли два человека, еще четверо выжили. Число жертв назвали источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Уточняется, что погибли женщина, которую везли в московскую больницу, и ее муж. В живых остались сопровождающие пару медики и экипаж самолета. Выжившим удалось выйти на связь, но к настоящему моменту помощь к ним не добралась.
Ранее сообщалось, что причиной крушения лайнера Falcon 10В с шестью пассажирами на борту стала техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя. Самолет направлялся в российскую столицу из Индии и врезался в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.
В сети опубликовали видео с предположительного места авиакатастрофы.