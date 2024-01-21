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17:30, 21 января 2024Мир

Стало известно о выживших при крушении самолета в Афганистане

В Афганистане найден разбившийся самолет с россиянами, четыре человека живы

Кадр: Telegram-канал Shot

При крушении самолета в афганской провинции погибли два человека, еще четверо выжили. Число жертв назвали источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Уточняется, что погибли женщина, которую везли в московскую больницу, и ее муж. В живых остались сопровождающие пару медики и экипаж самолета. Выжившим удалось выйти на связь, но к настоящему моменту помощь к ним не добралась.

Ранее сообщалось, что причиной крушения лайнера Falcon 10В с шестью пассажирами на борту стала техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя. Самолет направлялся в российскую столицу из Индии и врезался в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.

В сети опубликовали видео с предположительного места авиакатастрофы.

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      Александра Качан
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