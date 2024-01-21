Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане

В списке погибших в авиакатастрофе в Афганистане числятся шесть человек

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

На борту самолета Falcon 10В находились шесть человек — пассажиры Анна Е. и Анатолий Е., а также члены экипажа — Дмитрий Б., Аркадий Г., Игорь С. и Павел П.

Причиной крушения лайнера стала техническая неисправность — отказ двух двигателей. Самолет направлялся в Москву из Индии. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. Уточняется, что представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) уже отправили в регион группу для расследования произошедшего.

В сети появились кадры с предположительного места крушения самолета. На них видно, как над горной вершиной подымается столб дыма.