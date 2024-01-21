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11:15, 21 января 2024Путешествия

Раскрыта причина крушения частного самолета с россиянами в Афганистане

Причиной крушения частного самолета в Афганистане стал отказ двигателей

Фото: Unsplash

Раскрыта причина крушения частного самолета Falcon 10B в Афганистане, который направлялся в Москву из Индии. Об этом сообщили оперативные службы, передает ТАСС.

По их данным, крушение самолета произошло из-за технической неисправности — отказа двух двигателей.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в Афганистане частного самолета было двое россиян. Всего в самолете находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

Об авиакатастрофе сообщалось ранее 21 января. Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. Уточняется, что представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) уже отправили в регион группу для расследования произошедшего.

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      Анастасия Астахова
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